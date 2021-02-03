РИАМО - 3 фев. С начала 2021 года свыше 5 тысяч семей Подмосковья получили денежную выплату для новорожденных, ее размер составляет 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Денежная выплата в размере 20 тысяч рублей на приобретение средств для ухода за новорожденными детьми предоставляется гражданам России при условии государственной регистрации рождения ребенка органами записи актов гражданского состояния Московской области», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В настоящее время выплата предоставляется на каждого новорожденного. Денежные средства переводятся на расчетный счет заявителя в течение 10 рабочих дней.

Подарочный набор для новорожденного «Я родился в Подмосковье» или выплату в размере 20 тысяч рублей могут получить роженицы региона. На текущий момент выплату получили уже почти 92,3 тысячи семей.

С начала 2021 года семьи, где родились дети, получили выплату в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», цель которого — повысить рождаемость в России.