О вероятности введения «ковидных паспортов» — документов о вакцинации от коронавируса, дающих обладателям определенные привилегии — заговорили еще во время первой волны пандемии. Сейчас в России выдают только стандартные сертификаты о вакцинации, не предусматривающие каких-то особых льгот. Насколько реален сценарий введения специальных документов для привившихся сегодня, станет ли вакцинация обязательным условием для путешествий и грозит ли миру «война вакцин», обозреватель РИАМО выясняла у экспертов.

Льготы для вакцинированных

В конце января Минздрав ФРГ приступил к изучению предложения о создании «паспорта вакцинации» Евросоюза в связи с пандемией коронавируса. Одновременно с этим Румыния выразила готовность снять требование об обязательном двухнедельном карантине для туристов, которые сделали прививку от Covid-19. Чуть ранее смягчили требования въезда для привитых путешественников и Сейшельские острова.

Тем временем власти Исландии уже в конце января начали выдавать сертификаты о вакцинации против Covid-19 гражданам страны, получившим прививку от коронавируса. Как отмечают в исландском Министерстве здравоохранения, цель выдачи данных свидетельств — облегчить передвижение людей между странами.

Как далеко зайдут зарубежные власти и не появятся ли наряду с привилегиями для привитых и жесткие ограничения на въезд для туристов без антител — вопрос, который волнует всех путешественников.

«В данный момент сложно предположить, решат ли различные страны однозначно вводить запрет на выезд и въезд для граждан, игнорирующих вакцину, и создавать соответствующие паспорта. Однако точно можно сказать, что правительства будут стимулировать людей к вакцинации», — считает основатель онлайн-сервиса «Купибилет» Сергей Пирожников.

Одним из стимулов, по его словам, будет отмена двухнедельного карантина при посещении стран для вакцинированных путешественников. Сценарий введения запрета на въезд иностранцев без соответствующих сертификатов эксперт тоже считает возможным.

«Но, в любом случае, в развитых странах туристам должно быть предложено два варианта: предъявление паспорта с отметкой о вакцинации или же прохождение теста на коронавирус. Многие люди, в том числе и по религиозным убеждениям, должны иметь право на отказ от вакцинации. И в то же время нельзя лишать их возможности посещения той или иной страны. Это будет наиболее гуманно», — комментирует ситуацию РИАМО Пирожников.

Ослабление ограничений в Москве: возвращение в офис и работа ресторанов ночью>>

Печать в паспорт — и дело с концом

Управляющий партнер адвокатского бюро «Матюнины и партнеры» Олег Матюнин считает слово «паспорт» неподходящим по отношению к вакцине.

«Паспорт как документ нужен для идентификации личности или объекта. Например, гражданина России или автомобиля. Исходя из опубликованной в СМИ позиции Валентины Матвиенко, введения «ковидных паспортов» не планируется. В то же время я за то, чтобы наши органы здравоохранения, обязательного медицинского страхования и врачи имели персонифицированную базу всех прививок, сделанных гражданам», — говорит он РИАМО.

Нет ничего плохого в том, что сведения об антиковидной прививке станут легкодоступными для медперсонала и самого застрахованного, уверен юрист. Это удобно и оправданно.

«Ведь удобно взять и посмотреть свои начисления по страховым взносам в пенсионный фонд, проверить наличие штрафов, налоговой задолженности. Разве здоровье менее важно?» — спрашивает Матюнин.

По мнению эксперта, нет ничего страшного в том, чтобы вносить критически важные сведения в паспорт гражданина — по аналогии со штампом о группе крови, который ставили раньше.

«Почему бы не ставить штамп об антиковидной прививке, учитывая повышенную опасность последствий заболевания для окружающих? Я знаю, что мне могут возразить коллеги-юристы — врачебная тайна. Но ведь и сами паспортные данные не относятся к свободно распространяемой информации, это персональные данные», — напоминает Матюнин.

Санитарный врач, врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Кафедра дезинфекционного дела» Николай Дубинин был в числе первых испытателей российской вакцины и с лета ведет кампанию по популяризации вакцинации. Он не видит ничего плохого в вероятности введения «ковидных паспортов» и напоминает, что сертификат о вакцинации и медицинская книжка, где указываются сведения о всех вакцинациях, существуют и сегодня. Но для путешествий за рубеж потребуется усиление этих документов.

«Сейчас вакцинация — единственный вариант переломить ситуацию с коронавирусом. От того, как эффективно пройдут вакцинальные кампании, зависит исход эпидемии. Вакцинация абсолютно обязательна, особенно для групп риска, как по профессиональному признаку, так и по возрасту. Особо опасно, что среди среди пожилых, да и других работников из групп риска и даже среди медицинских работников находятся вакцинные диссиденты», — считает он.

Прививка и ее «спецэффекты»: как сотрудница РИАМО вакцинировалась от коронавируса>>

Сложности реализации

Сайт мэра Москвы

В отсутствии практического смысла «ковидных паспортов» уверен кандидат юридических наук, доцент РАНХиГС Руслан Аллалыев.

«Наличие записей о том, что человеку сделали определенные прививки, не говорит о том, что у него гарантированно есть иммунитет к определенным болезням и он безопасен для окружающих. Такого рода «паспорт» говорит только о факте вакцинирования», — отмечает эксперт.

При этом, по мнению Аллалыева, с большой вероятностью страны не будут признавать «чужие» вакцины. К примеру, можно с подозрением отнестись к «ковидным паспортам» из стран с высоким уровнем коррупции. Гораздо надежнее и проще продолжать обязательные тесты на коронавирус на въезде в страну, считает эксперт.

«Существует усталость людей от ограничений, поэтому видится некий общественный запрос на систему безопасности, которую могли бы обеспечить сертификаты, паспорта или удостоверения», – поясняет РИАМО специалист по маркетингу компании «СертификатЦентр» Ирина Никифорова.

Подобного рода документы, по ее словам, можно было бы выпускать для физических лиц внутри страны и для выезжающих туристов, а также сделать что-то вроде эпидемиологических удостоверений для туристических фирм, авиаперевозчиков, торговых фирм или компаний из сферы услуг. При этом, по ее мнению, есть существенные проблемы в реализации паспортной системы.

«Во-первых, пока непонятна ситуация с взаимным признанием вакцин в разных странах, поэтому перспектива признания международных паспортов пока туманна. Во-вторых, судя по тому, как развивается ситуация с туризмом, путешественнику проще и безопаснее сделать анализ на ковид за пару дней до вылета, чем ставить вакцину с неизвестными побочными эффектами. В-третьих, если даже введут паспорта, то ожидать, что они появятся за полгода или год, не стоит: процесс внедрения может затянуться на несколько лет, пока не решатся все бюрократические проволочки», — подчеркивает Никифорова.

Мобильные пункты вакцинации от Covid‑19 в Москве>>

Законны ли ковид-паспорта

сайт мэра Москвы

«Для рассмотрения правомерности введения таких паспортов в принципе лучше обратиться к части 1 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ, согласно которой любой гражданин вправе отказаться от проведения вакцинации, но в некоторых случаях отсутствие профилактических прививок влечет за собой ряд ограничений», — считает Сергей Пирожников.

Для того, чтобы люди привитые, например, «Спутником V» смогли беспрепятственно получать одобрение на въезд в различные страны, данная вакцина должна получить международное признание, уверен основатель «Купибилет». На статус одобрения любой вакцины в мире, безусловно, будет влиять ее медицинская составляющая. Поэтому международное сообщество должно разработать единый сертификат качества и определить действенные безопасные препараты.

«В ближайшем будущем мы увидим взаимное признание вакцин различными странами. Однако лучшим выходом должно стать единое одобрение ВОЗ и другими регулирующими органами препаратов и выявление самых эффективных, безопасных вакцин, которые будут разрешены и рекомендованы для путешественников», — уверен Пирожников.