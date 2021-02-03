РИАМО - 3 фев. С 24 февраля перестает работать площадка Центра фотографии братьев Люмьер, расположенная на «Красном Октябре», сообщает «Интерфакс».

«Действующие выставки — «Роб Вудкокс. Природные связи» и «Москва Наума Грановского» —​ можно будет посетить на Болотной набережной до 23 февраля включительно», — говорится в сообщении.

Далее музей будет работать в формате галереи: посетители смогут туда попасть по предварительной записи.

Центр фотографии имени братьев Люмьер открылся 2 марта 2010 года на территории бывшей кондитерской фабрики «Красный Октябрь» и включает в себя три выставочных зала, галерею коллекционной фотографии, книжный магазин PhotoBookPoster, библиотеку и кафе. Все экспозиции посвящены советскому, российскому и зарубежному фотографическому искусству ХХ века. ​