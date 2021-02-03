РИАМО – 3 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что приговор в отношении оппозиционера Алексея Навального существенно не повлияет на политическую ситуацию в стране, сообщает ТАСС.

Песков напомнил, что сейчас в России идет подготовка к парламентским выборам, которые пройдут осенью.

«Происходит много разных процессов, становление новых партий. Это очень многогранный процесс, поэтому, наверное, говорить о каком-то таком существенном влиянии (не приходится – ред.)», - сказал Песков.

Он также рассказал, что не знает о реакции президента РФ Владимира Путина на приговор в отношении Навального. Песков напомнил, что в Кремле никогда не комментируют решения суда.

Второго февраля суд заменил приговор Навальному с условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Отбывать наказание оппозиционер будет в колонии общего режима.