РИАМО – 3 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что приговор в отношении оппозиционера Алексея Навального существенно не повлияет на политическую ситуацию в стране, сообщает ТАСС.
Песков напомнил, что сейчас в России идет подготовка к парламентским выборам, которые пройдут осенью.
Он также рассказал, что не знает о реакции президента РФ Владимира Путина на приговор в отношении Навального. Песков напомнил, что в Кремле никогда не комментируют решения суда.
Второго февраля суд заменил приговор Навальному с условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Отбывать наказание оппозиционер будет в колонии общего режима.
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