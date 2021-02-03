РИАМО - 3 фев. В Подмосковье с 25 по 29 января на торги выставили 10 объектов, было объявлено о проведении восьми электронных аукционов и двух «молоточных» аукционов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, можно взять в аренду земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 2 тысячи квадратных метров в Наро-Фоминском городском округе», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также можно взять в аренду помещение под торговую деятельность площадью 49,9 квадратного метра в Подольске, приобрести земельный участок площадью 500 квадратных метров для ведения личного подсобного хозяйства в Серпухове.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.