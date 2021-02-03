РИАМО - 3 фев. На соискание первой губернаторской премии «Медиана» поступило около 300 работ, прием заявок продлится до 15 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Подать заявки можно на сайте.

«Принимаются печатные материалы, статьи в интернет-изданиях, посты в блогах, теле- и радиосюжеты, видеоролики, фотоработы, мультимедийные проекты, эссе и презентации, опубликованные с 1 января по 30 ноября 2020 года», — говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсе могут журналисты и блогеры, которые активно освещают жизнь Подмосковья. 15 победителей получат премии по 200 тысяч рублей. Кроме того, будет определена лучшая муниципальная пресс-служба.

Лауреатов определит экспертный совет во главе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым.

По вопросам участия в премии можно обращаться на почту mediana@mosreg.ru и по телефону 8(498) 602-12-27.