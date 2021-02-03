РИАМО - 3 фев. Ветеринарные врачи Подмосковья провели рейды по выявлению бездомных животных на 212 стройплощадках региона, всего было найдено 10 безнадзорных животных, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно усилить поиск безнадзорных собак, чтобы в условиях морозов они не нападали на людей. Он отметил, что собаки не должны жить в строительных городках, у животных должен быть хозяин.

«Представителям застройщиков даны разъяснения о необходимости соблюдения требований, вручено 350 памяток по профилактике бешенства и недопущению прикорма животных без владельцев на строительных площадках», - сказал исполняющий обязанности главы Минсельхозпрода Московской области Сергей Воскресенский.

Осмотр отловленных животных проводят ветеринары. Затем их прививают от бешенства, стерилизуют и маркируют. Собаки с биркой в ухе не дают потомства и не агрессивны, они проходят карантин и обрабатываются против паразитов, также им под кожу вводится микрочип с индивидуальным номером.

При обнаружении бездомных животных Воскресенский просит сообщать информацию на сайт «Добродел» или на сайты Территориальных ветеринарных управлений Московской области.

С января по ноябрь прошлого года в регионе отловили порядка 16,1 тысячи безнадзорных животных. На 2019 год год отлов составил чуть более 18 тысяч животных.