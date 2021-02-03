РИАМО - 3 фев. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина проведет выставки на площадках «Почты России», стороны подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В рамках сотрудничества партнеры собираются популяризировать искусство и развитие культурной среды на территории России при помощи совместных проектов, в числе которых выставки, круглые столы, семинары и конференции.

«Главпочтамты – это часто исторические здания, большие, с широкими холлами. Эти пространства иногда сами по себе произведения искусства. К примеру, почтамт в Екатеринбурге, где состоится первая выставка в рамках нашего сотрудничества с ГМИИ, – это яркий образец конструктивизма 30-х годов», – сказал генеральный директор «Почты России» Максим Акимов.

Он добавил, что в настоящее время все движется к возвращению этих памятников в собрания достопримечательностей России, а также к тому, чтобы вдохнуть в них новую жизнь и вписать в городской контекст. Так, помощь музеев, студенческих сообществ, а также креативных команд представляет собой ценность.

Первым пилотным проектом станет участие в VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства, которая состоится осенью этого года. Музей планирует организовать выставку в Главпочтамте Екатеринбурга.

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак отметила, что начало партнерства связано с одним из флагманских проектов музея в области современного искусства – Уральская индустриальная биеннале современного искусства, которая входит в топ-10 главных мировых биеннале и единственная русская, проходящая в Екатеринбурге.

В будущем партнеры планируют реализовывать проекты и в других регионах страны. Подписанное соглашение действует до 2023 года.

Культура в изоляции: как современные музеи изменились за время пандемии>>