РИАМО - 3 фев. Пять человек спасли в среду днем при пожаре в административном здании, расположенном на Ленинградском проспекте, дом 47, строение 4, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:38, в 13:01 пламя локализовали, в 13:19 - ликвидировали.

«Площадь пожара составила 20 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Возгорание произошло на третьем этаже пятиэтажного административного здания. По данным СМИ, в нем располагается бизнес-центр.