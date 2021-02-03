РИАМО - 3 фев. В Одинцове был объявлен аукцион в электронной форме, лотом выступает нежилое помещение площадью 111,5 квадратных метра, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Начальная цена годовой арендной платы за пользование нежилым помещением составляет 450 тысяч рублей. Срок аренды 10 лет», – говорится в сообщении.

Нежилое помещение располагается по адресу: улица Солнечная, дом 9, помещение 8. Заявку на участие можно подать до 8 февраля, сам аукцион состоится 10 февраля.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, нуждающиеся в представленном объекте, могут подать заявку и стать участниками аукциона по ссылке. Номер процедуры: 45732.