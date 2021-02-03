РИАМО - 3 фев. В Подмосковье больше всего случаев коронавируса за сутки выявили в Красногорске (87) и Королеве (64), по всей области за сутки выявили 773 случая, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 195 636 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 3 871 человек. Выздоровели и выписались 156 107 человек», - говорится в сообщении.

Ни одного нового случая заражения коронавирусом не выявили во Власихе, в Звездном городке, Котельниках, Красноармейске, Молодежном, Протвине, Рошале, по одному - в Дмитрове, Кашире, Бронницах, Лосино-Петровском, Лотошине, Озерах, Пущине, Талдоме.

По два случая за сутки выявили в Дубне, Волоколамске, Зарайске, по три - в Краснознаменске, Луховицах, Егорьевске, Можайске, по четыре - в Ивантеевке, Дзержинском, Шаховской, по шесть - в Пушкине, Щелкове, по семь - в Истре, Клину, Павловском Посаде, Шатуре, Электростали, по восемь - во Фрязине, Серебряных Прудах, по девять - в Жуковском, Чехове, Электрогорске.

Десять случаев выявили в Воскресенске, по 12 - в Черноголовке, Лобне, по 14 - в Богородском округе, Долгопрудном, 15 - в Лыткарине, по 16 - в Коломне, Раменском, по 17 - в Орехово-Зуеве, Домодедове, по 19 - в Серпухове, Наро-Фоминске, Реутове, 21 - в Мытищах, 22 - в Ленинском округе, по 23 - в Балашихе, Химках, 26 - в Солнечногорске, 27 - в Люберцах, 29 - в Ступине, 31 - в Одинцове, 37 - в Сергиевом Посаде, 43 - в Подольске.

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Текстовая трансляция

3 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Восемь Covid‑больниц в Подмосковье вернулись к плановой работе. Также частично сокращаются койки во временных госпиталях «Патриот» и «Мой молл».

- За сутки в России зарегистрировали 16 474 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 больных. В Москве - 1 545.

- Всплеск активности мошенников, которые рассылают письма и звонят на тему прививки от коронавируса, может случится в России уже в феврале. Предполагается, что мошенники будут стараться узнать персональные и платежные данные. Для этого они могут предлагать купить зарубежный препарат, записаться на платную прививку или получить госкомпенсанцию.

- Выездные бригады вакцинации от Covid‑19 заработали еще в двух ТЦ Москвы. С 10 февраля к вакцинации присоединятся еще три торговых центра.