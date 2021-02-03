РИАМО - 3 фев. В Серпухове прошли торги по продаже здания с земельным участком, цена лота, по сравнению со стартовой, выросла почти в два раза, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

С 25 по 29 января в Подмосковье в торгах по продаже имущества приняли участие 23 человека, в то время как в торгах по продаже земельных участков – 25 человек.

«Так, например, в городском округе Серпухов на торгах по продаже здания в 164,4 квадратного метра с земельным участком площадью 1 725 квадратных метров на лот претендовали три участника», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что итоговая цена превысила стартовую в 1,7 раза.

Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области.