РИАМО - 3 фев. С 25 по 29 января в Подмосковье в торгах по аренде земельных участков приняли участие 226 человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, в Серпухове на торгах по аренде земельного участка площадью 2,55 тысячи квадратных метров на лот претендовало 13 участников», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 15 раз.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области .