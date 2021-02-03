РИАМО - 3 фев. В Москве задержали 23-летнего молодого человека, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, 31 января 2021 года агрессивно настроенный молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи Комсомольской площади в городе Москве, распылил в лицо находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии содержимое перцового баллончика», - сказала Иванова.

Задержали молодого человека в результате совместной работы столичного главка СК и ГУ МВД России по Москве. Ему уже предъявлено обвинение. В ходе допроса он полностью признал свою вину.

Расследованием дела занимается Следком. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.