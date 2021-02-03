РИАМО - 3 фев. В Москве отреставрировали восемь скульптур на башенках жилых домов на площади Гагарина, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Построенные в 40-е года прошлого века, они (дома - ред) были украшены скульптурами, воспевающими ратный и трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны», — написал Собянин в своем личном блоге.

Восемь парных фигур воинов-победителей и их подруг размещены на башенке дома №30 и такие же парные фигуры рабочих, колхозниц, шахтеров и инженеров — на доме №37.

Фигуры почти 70 лет стояли на жаре и морозе. В итоге им понадобилась реставрация. В 2018 году специалисты приступили к кропотливой работе, которая заняла больше двух лет. Завершить реставрацию удалось несколько недель назад.

«Успешно завершен еще один проект возрождения исторического облика нашего любимого города», — добавил Собянин.

Он также отметил, что площадь Гагарина является поистине знаковым местом для столицы.

За последние восемь лет в Москве отреставрировали порядка 1,5 тысячи объектов культурного наследия.