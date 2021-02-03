РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 фев. Благодаря системе «Безопасный регион» удалось задержать лжеврачей, похитивших более 3 миллионов рублей у пенсионера из подмосковного Щелкова, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Сотрудниками полиции задержаны две женщины, подозреваемые в совершении кражи в особо крупном размере в Щелкове. Личность злоумышленниц удалось установить благодаря записи камер системы «Безопасный регион».

«Правонарушительницы под видом медицинских работников проникли в квартиру к 88-летнему жителю городского округа Щелково, отвлекли внимание пенсионера и похитили свыше 3 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

При изучении записей камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» удалось установить личность женщин, подозреваемых в совершении преступления. Злоумышленницы были задержаны по месту жительства в Рославльском районе Смоленской области. Задержанные пояснили, что денежные средства потратили на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Задержанным грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Система «Безопасный регион» не только помогает зафиксировать противоправные действия в режиме онлайн, но также камеры и современные технологии дают возможность распознавать лица подозрительных граждан, оперативно определить владельцев автомобилей по номеру транспортного средства. Мы неоднократно убеждались на практике в действенности данной системы, в ее огромных возможностях», - сказал зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Он подчеркнул, что видеонаблюдение помогает не только раскрывать уже совершенные преступления, но и предотвращать новые.