РИАМО - 3 фев. Сотрудница УВД на Московском метрополитене спасла 37-летнего мужчину, который спрыгнул на пути за несколько минут до прибытия поезда, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел на станции метро «Филевский парк». Старший сержант Наталья Воронкова получила информацию о том, что на платформе мужчина свесил ноги на пути. К моменту, когда она подбежала к платформе, он уже спрыгнул на них.

«Быстро оценив ситуацию, сотрудница передала информацию дежурному по станции об оповещении машиниста электропоезда о происходящем и приняла меры по предотвращению трагических последствий», – говорится в сообщении.

В ходе разговора с мужчиной Воронкова успокоила его и убедила пассажира подняться на платформу. После того, как мужчина поднялся, прибывшие медики оказали ему помощь.

«В органах внутренних дел я служу уже 15 лет, видела разные ситуации. <...> Я понимала, что любое промедление могло обернуться трагедией, и этого нельзя было допустить», – отметила Воронкова.