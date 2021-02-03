РИАМО - 3 фев. В столице с целью оказания плановой медпомощи к обычной работе возвращаются 10 больниц на 3,2 тысячи коек, которые ранее были перепрофилированы на лечение пациентов с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что также прекратят прием пациентов с Covid-19 родеры (временные клиники) на территории 11 больниц, где находятся 1,3 тысячи коек.

«Эпидемиологическая ситуация в столице продолжает улучшаться. Количество выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции значительно снизилось. Вместе с этим уменьшилось и число госпитализаций. За последнюю неделю их число сократилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей. Это позволяет нам обратно перепрофилировать еще 10 ковидных стационаров», – сказала Ракова.

Она добавила, что к обычной работе возвращаются городская больница имени Е.О. Мухина, научно-практический центр имени А.С. Логинова, научно-практический центр борьбы с туберкулезом, больница №17, Морозовская больница, два корпуса первого МГМУ имени И.М. Сеченова, центральная клиническая больница «РЖД-Медицина», медико-санитарная часть МВД, больница РАН и научно-клинический центр ФМБА.

Вскоре в клиниках проведут необходимую санобработку, а персонал медучреждений протестируют на наличие Covid-19.

Согласно временному стандарту госпитализировать в больницы будут через отдельный вход. Интервал между пациентами составит не менее 15 минут. Будет проводиться дезинфекция. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Койки установят с увеличенным расстоянием.

Ранее к обычной работе вернулись больницы имени Ф.И. Иноземцева, имени С.С. Юдина, №51, два корпуса больницы имени С.И. Спасокукоцкого, а также Научно-практический центр наркологии.

В настоящее время в столице работают резервные госпитали в Ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», в АТЦ «Москва», на ВДНХ, а также в Коммунарке.

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Текстовая трансляция

3 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Восемь Covid‑больниц в Подмосковье вернулись к плановой работе. Также частично сокращаются койки во временных госпиталях «Патриот» и «Мой молл».

- За сутки в России зарегистрировали 16 474 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 больных. В Москве - 1 545.

- Всплеск активности мошенников, которые рассылают письма и звонят на тему прививки от коронавируса, может случится в России уже в феврале. Предполагается, что мошенники будут стараться узнать персональные и платежные данные. Для этого они могут предлагать купить зарубежный препарат, записаться на платную прививку или получить госкомпенсанцию.

- Выездные бригады вакцинации от Covid‑19 заработали еще в двух ТЦ Москвы. С 10 февраля к вакцинации присоединятся еще три торговых центра.