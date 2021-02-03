РИАМО - 3 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Шатуры Алексею Артюхину усилить работы по капитальному ремонту подъездов в округе, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Воробьев провел рабочую встречу с Артюхиным. В ходе встречи глава доложил о состоянии сферы ЖКХ: созданы единые организации водо- и теплоснабжения, в муниципальной управляющей компании стало больше дворников и уборщиц. Снизилось число жалоб. Открыли филиал МособлЕИРЦ, теперь собственники получают единый платежный документ и могут оплачивать его через личный кабинет.

«Я дал команду провести капитальный ремонт подъездов. Знаю, что в округе есть на это большой запрос. Всего в области их более 137 тысяч, львиная доля, особенно в больших городах, приведена в порядок, в Шатуре - отстаете. Прошу внимательно посмотреть, какие дополнительные ресурсы необходимы. Люди, выходя из квартиры, должны видеть то, что радует глаз», — сказал Воробьев.

Артюхин также рассказал, что для развития округа важной задачей является привлечение инвесторов и создание новых рабочих мест. В Шатуре планируют построить мясоперерабатывающий комплекс с 320 вакансиями. 90 рабочих мест появится на новом заводе по производству и розливу сидра, более 130 рабочих мест появится после реконструкции хлебокомбината.

После встречи глава рассказал, что в течение ближайших лет планируют отремонтировать больницы округа.

«Губернатор пообещал поддержку наших медучреждений. С этого года начинаем проектные работы, в следующем - приступим к их ремонту. Решаем также большой запрос от жителей по медоборудованию», — добавил Артюхин.