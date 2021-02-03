РИАМО - 3 фев. В московском районе Измайлово началось строительство новой взрослой поликлиники на 750 посещений в смену, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Началось строительство новой взрослой поликлиники второго уровня на Измайловском проспекте. На сегодняшний день на территории объекта осуществляются работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году», — сказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

При строительстве используется новый подход. Он предполагает разделение поликлиник на два уровня.

Медицинские учреждения первого уровня оказывают первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь. Второй уровень поликлиник предполагает оказание специализированной высококвалифицированной медпомощи с использованием современного высокотехнологического оборудования.

В поликлинике будет кафе, блоки платных услуг и приема анализов, введения инъекций, дежурного врача. В учреждении будут также проводить лучевую диагностику, выдавать больничные листы и рецепты.

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