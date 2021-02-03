РИАМО - 3 фев. За минувшие сутки в Подмосковье от коронавирусной инфекции вылечились 990 пациентов, общее число выздоровевших в регионе составляет 156 107 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

С начала пандемии в Московской области выявили 195 636 случаев заражения коронавирусом, в том числе 773 случая зафиксировали за прошедшие сутки. Жертвами болезни стал 3871 человек.

Как ранее отмечали подмосковные власти, ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе постепенно улучшается. В связи с этим к плановой работе вернули восемь медучреждений, перепрофилированных для лечения Covid-больных.

Вместе с тем в Подмосковье продолжается прививочная кампания против коронавируса. Вакцинацию проводят в медицинских учреждениях и в выездных пунктах.

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Текстовая трансляция

3 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Восемь Covid‑больниц в Подмосковье вернулись к плановой работе. Также частично сокращаются койки во временных госпиталях «Патриот» и «Мой молл».

- За сутки в России зарегистрировали 16 474 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 больных. В Москве - 1 545.

- Всплеск активности мошенников, которые рассылают письма и звонят на тему прививки от коронавируса, может случится в России уже в феврале. Предполагается, что мошенники будут стараться узнать персональные и платежные данные. Для этого они могут предлагать купить зарубежный препарат, записаться на платную прививку или получить госкомпенсанцию.

- Выездные бригады вакцинации от Covid‑19 заработали еще в двух ТЦ Москвы. С 10 февраля к вакцинации присоединятся еще три торговых центра.