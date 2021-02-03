РИАМО - 3 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на то, что вакцинация для всех жителей Подмосковья должна быть удобной и понятной, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Шатуры Алексеем Артюхиным. На встрече обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с дальнейшим развитием округа. Особое внимание уделили вакцинации от коронавируса. Воробьев обратил внимание на то, что для удобства пожилых людей и тех, кто проживает на отдаленных территориях, нужно организовать выезды в медучреждения, а также информировать о графике работы мобильных пунктов.

«Что касается вакцинации, президент (РФ Владимир Путин – ред.) поставил задачу — защитить максимальное количество жителей. Людям должно быть удобно, понятно и комфортно, важно соблюдать все стандарты. Наша задача — особое внимание уделить здравоохранению. Жители должны получать качественную медпомощь», — сказал Воробьев.

В Московской области продолжается вакцинация населения от коронавируса. Прививочные пункты открыты в медучреждениях, также работают мобильные пункты. Вакцинацию проводят бесплатно по полису ОМС.

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Текстовая трансляция

3 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Восемь Covid‑больниц в Подмосковье вернулись к плановой работе. Также частично сокращаются койки во временных госпиталях «Патриот» и «Мой молл».

- За сутки в России зарегистрировали 16 474 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 больных. В Москве - 1 545.

- Всплеск активности мошенников, которые рассылают письма и звонят на тему прививки от коронавируса, может случится в России уже в феврале. Предполагается, что мошенники будут стараться узнать персональные и платежные данные. Для этого они могут предлагать купить зарубежный препарат, записаться на платную прививку или получить госкомпенсанцию.

- Выездные бригады вакцинации от Covid‑19 заработали еще в двух ТЦ Москвы. С 10 февраля к вакцинации присоединятся еще три торговых центра.