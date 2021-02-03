РИАМО - 3 фев. За минувшие сутки в Московской области выявили 773 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии выявили свыше 195 тысяч случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 195 636 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

В Подмосковье действует горячая линия по вопросам коронавируса: 8 (800) 550-50-30, а также тематический сайт.

В регионе проводится масштабная вакцинация от Covid-19. Прививку уже сделали более 87 тысяч человек.

Бесплатно привиться от коронавируса может любой желающий от 18 лет и старше. Записаться на прививку в поликлинике можно по телефону 122 или через портал госуслуг.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

3 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Восемь Covid‑больниц в Подмосковье вернулись к плановой работе. Также частично сокращаются койки во временных госпиталях «Патриот» и «Мой молл».

- За сутки в России зарегистрировали 16 474 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 больных. В Москве - 1 545.

- Всплеск активности мошенников, которые рассылают письма и звонят на тему прививки от коронавируса, может случится в России уже в феврале. Предполагается, что мошенники будут стараться узнать персональные и платежные данные. Для этого они могут предлагать купить зарубежный препарат, записаться на платную прививку или получить госкомпенсанцию.

- Выездные бригады вакцинации от Covid‑19 заработали еще в двух ТЦ Москвы. С 10 февраля к вакцинации присоединятся еще три торговых центра.