РИАМО - 3 фев. Воскресенская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который убил свою супругу ножом, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.

«По версии следствия, днем 31 августа 2020 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел на работу к своей супруге в детский сад, расположенный в городском округе Воскресенск», - говорится в сообщении.

На почве ревности мужчина нанес своей жене не менее восемнадцати ударов ножом. Удары пришлись на шею, грудь и верхние конечности. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Воскресенский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.