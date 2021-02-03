РИАМО - 3 фев. В Подмосковье возвращают к прежнему режиму работы временные инфекционные центры для лечения Covid-больных, к плановой работе вернулись восемь перепрофилированных больниц, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье постепенно улучшается, и мы начали перепрофилировать больницы обратно. Первым этапом мы возвращаем к прежнему режиму работы восемь медорганизаций – это Бронницкая больница, Балашихинский роддом и другие больницы», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Кроме того, частично сокращаются койки во временных инфекционных госпиталях «Патриот» и «Мой молл».

Перед возобновлением планового приема в больницах проводят обязательную дезинфекцию помещений. Сотрудники учреждений также проходят медицинское обследование.

В Московской области продолжается вакцинация населения от коронавируса. Прививочные пункты открыты в медучреждениях, также работают мобильные пункты. Вакцинацию проводят бесплатно по полису ОМС.

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Текстовая трансляция

3 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Восемь Covid‑больниц в Подмосковье вернулись к плановой работе. Также частично сокращаются койки во временных госпиталях «Патриот» и «Мой молл».

- За сутки в России зарегистрировали 16 474 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 больных. В Москве - 1 545.

- Всплеск активности мошенников, которые рассылают письма и звонят на тему прививки от коронавируса, может случится в России уже в феврале. Предполагается, что мошенники будут стараться узнать персональные и платежные данные. Для этого они могут предлагать купить зарубежный препарат, записаться на платную прививку или получить госкомпенсанцию.

- Выездные бригады вакцинации от Covid‑19 заработали еще в двух ТЦ Москвы. С 10 февраля к вакцинации присоединятся еще три торговых центра.