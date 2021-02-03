РИАМО - 3 фев. Возведение жилого дома на 75 квартир по программе реновации завершили на юге Москвы в районе Бирюлево Западное, объект уже ввели в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«На объекте завершены все строительные работы и благоустройство придомовой территории. В этом году мы планируем начать переселение жителей в новостройку», – сказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фасады здания облицованы искусственным камнем и металлическими панелями, на них установлены короба под кондиционеры. В нем находится 75 квартир, среди которых 22 однокомнатных, 46 двухкомнатных и 7 трехкомнатных.

Общая площадь квартир составляет 4071 квадратных метра. Во всех квартирах предусмотрены остекленные лоджии. На первом этаже разместятся аптеки, магазины, кафе, секции для детей.

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