РИАМО - 3 фев. Нежилое помещение площадью 77 квадратных метров в подмосковном Протвине выставили на аукцион по аренде сроком на пять лет, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещение находится по адресу: город Протвино, улица Гагарина, дом 12.

«Объект аукциона находится в жилой зоне с высокой интенсивностью транспортных и пешеходных потоков. Отметим, что помещение имеет коммерчески выгодное месторасположение и прекрасно подойдет под осуществление коммерческой деятельности - торгово-офисного назначения», - говорится в сообщении.

Начальная стоимость ежемесячной аренды объекта составляет 174 тысячи рублей.

Аукцион пройдет 7 апреля на площадке «РТС-тендер». Заявки на участие в конкурсной процедуре принимаются до 5 апреля.