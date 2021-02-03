РИАМО - 3 фев. Врачи из разных регионов России 10 тысяч раз воспользовались КТ-калькулятором, разработанным в столице для диагностики коронавируса, разработка помогает спрогнозировать степень тяжести пневмонии, вызванной вирусом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве продолжают совершенствовать возможности единой цифровой платформы здравоохранения, помогающей в борьбе с пандемией коронавируса. Одним из важнейших сервисов этой системы стал КТ-калькулятор, который может определить состояние легких пациента по анализу крови, сатурации и общей клинической картине», - говорится в сообщении.

Среди пользователей калькулятора — врачи из Санкт-Петербурга, Иркутска, Краснодара, Хабаровска. Его создали специалисты городской клинической больницы имени Л.А. Ворохобова и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Разработка основана на искусственном интеллекте. Она будет постоянно обучаться и совершенствоваться.

Основываясь на информации о температуре тела, сатурации, сопутствующих заболеваниях и показателях анализа крови, система прогнозирует вероятности легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии.

Если калькулятор предполагает легкую форму пневмонии, у врача есть возможность отказаться от проведения компьютерной томографии. В других случаях принимается решение провести КТ-диагностику или немедленно госпитализировать пациента.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Восемь Covid‑больниц в Подмосковье вернулись к плановой работе. Также частично сокращаются койки во временных госпиталях «Патриот» и «Мой молл».

- За сутки в России зарегистрировали 16 474 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 больных. В Москве - 1 545.

- Всплеск активности мошенников, которые рассылают письма и звонят на тему прививки от коронавируса, может случится в России уже в феврале. Предполагается, что мошенники будут стараться узнать персональные и платежные данные. Для этого они могут предлагать купить зарубежный препарат, записаться на платную прививку или получить госкомпенсанцию.

- Выездные бригады вакцинации от Covid‑19 заработали еще в двух ТЦ Москвы. С 10 февраля к вакцинации присоединятся еще три торговых центра.