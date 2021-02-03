РИАМО - 3 фев. Свыше 45 тысяч родителей проверили качество питания в подмосковных школах с начала учебного года, данный вопрос находится на особом контроле региональных властей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«С начала учебного года свыше 45 тысяч родителей Подмосковья приняли участие в проекте «Родительский контроль». Они проверили работу школьных столовых и качество еды в образовательных организациях», - сказала Забралова.

Родители могут не только записаться на проверку школьной еды, но и оставить свой отзыв. Сделать это можно на Школьном портале.

«Вопрос питания школьников у нас на особом контроле. Проект уже второй год помогает нам выявлять все недочеты и становиться лучше. Спасибо родителям за это сотрудничество. Мы мониторим все отзывы, все замечания сразу же берутся в работу. Это очень удобная система, она дает действительно эффективную обратную связь», - отметила Забралова.

Губернаторский проект «Родительский контроль» был запущен в Подмосковье в 2020 году. В рамках проекта родители могут прийти в школы и попробовать еду, которой кормят их детей.

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