РИАМО - 3 фев. За сутки в столице от коронавируса вылечили 5221 человека, с начала пандемии выздоровели 829 844 пациента, сообщает московский оперштаб.

«В Москве выявлено 1545 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 846 человек», - говорится в сообщении.

За сутки в городе скончались 65 пациентов с подтвержденным Covid-19. За все время пандемии умерли 13 634 человека с коронавирусом.

В столице проводится масштабная вакцинация населения против коронавируса. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории торговых центров. Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

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Текстовая трансляция

3 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Восемь Covid‑больниц в Подмосковье вернулись к плановой работе. Также частично сокращаются койки во временных госпиталях «Патриот» и «Мой молл».

- За сутки в России зарегистрировали 16 474 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 больных. В Москве - 1 545.

- Всплеск активности мошенников, которые рассылают письма и звонят на тему прививки от коронавируса, может случится в России уже в феврале. Предполагается, что мошенники будут стараться узнать персональные и платежные данные. Для этого они могут предлагать купить зарубежный препарат, записаться на платную прививку или получить госкомпенсанцию.

- Выездные бригады вакцинации от Covid‑19 заработали еще в двух ТЦ Москвы. С 10 февраля к вакцинации присоединятся еще три торговых центра.