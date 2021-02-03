РИАМО - 3 фев. Нежилое помещение площадью 11,2 квадратного метра сдадут в аренду в городском округе Дубна через электронный аукцион, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещение находится по адресу: улица Энтузиастов, дом 19, корпус 1, помещение 33. Кадастровый номер - 50:40:0020108:1642.

«Начальная цена годовой арендной платы за пользование составляет 15 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Договор аренды будет заключаться сроком на три года. Торги пройдут на площадке «РТС-тендер» 19 мая под номером 44138. Заявки принимают до 17 мая.