РИАМО - 3 фев. Председатель ЦИК России Элла Памфилова анонсировала использование системы онлайн-голосования на выборах 2021 года в шести регионах, включая Москву, сообщает ТАСС.
Она уточнила, что столица будет использовать собственную платформу для дистанционного электронного голосования, в остальные субъекты РФ — федеральную платформу, которая еще разрабатывается.
«Но правила, порядок голосования будут едиными», — подчеркнула председатель ЦИК.
По словам Памфиловой, весьма вероятно, что выборы текущего года продлятся три дня и Центризбирком должен к этому подготовиться.
В 2021 году в России пройдут выборы в Госдуму. Выборы планируют провести в единый день голосования 19 сентября.
Путин считает, что на выборы в Госдуму в 2021 году повлияют поправки в Конституцию>>
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