РИАМО - 3 фев. Председатель ЦИК России Элла Памфилова анонсировала использование системы онлайн-голосования на выборах 2021 года в шести регионах, включая Москву, сообщает ТАСС.

«Наряду с традиционным голосованием дистанционное электронное голосование (будет проводиться - ред.) в пяти регионах, а также в Москве», — сказала Памфилова в ходе заседания комиссии в среду.

Она уточнила, что столица будет использовать собственную платформу для дистанционного электронного голосования, в остальные субъекты РФ — федеральную платформу, которая еще разрабатывается.

«Но правила, порядок голосования будут едиными», — подчеркнула председатель ЦИК.

По словам Памфиловой, весьма вероятно, что выборы текущего года продлятся три дня и Центризбирком должен к этому подготовиться.

В 2021 году в России пройдут выборы в Госдуму. Выборы планируют провести в единый день голосования 19 сентября.

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