РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 фев. На территории дачного поселка Загорянский Щелкова произошла трагедия, в лесу жители обнаружили мертвую молодую лосиху, для дикой природы это обычное явление, но в данной ситуации животное погибло от того, что местные жители подкармливали ее хлебом, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«Не кормите лосей хлебом. В силу особенности их организма - они не усваивают углеводы и погибают», - говорится в сообщении.

Оставлять на подкормку лосям можно морковку, капусту или яблоки, но не хлеб.