РИАМО - 3 фев. В федеральном правительстве выступили против инициативы депутатов Госдумы, которые предложили не штрафовать водителей, выезжающих на выделенные полосы ночью или для объезда препятствий, пишет в среду газета «Коммерсант».

«Согласно ПДД, по выделенкам, помимо регулярного общественного транспорта, могут ездить школьные автобусы, такси, а также небольшие восьмиместные автобусы (только в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе). Штраф за выезд на маршрутную полосу — 1,5 тысячи рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге — 3 тысячи рублей», - говорится в статье.

Ранее депутаты предложили принять поправки к Кодексу об административных правонарушениях РФ, согласно которым автомобилистам разрешается передвигаться по выделенкам с 23:00 до 06:00 или выезжать на выделенку при объезде препятствия без риска получить штраф.

Правительственная комиссия заявила, что региональные власти уже сегодня могут с помощью знаков снять часть запретов на движение автомобилей и указать, кто может выезжать на выделенки. Также в комиссии отметили, что депутаты Госдумы не представили «статистических и иных сведений», из которых следует, что действующие штрафы «избыточны».​

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