РИАМО - 3 фев. За минувшие сутки в столице выявили 1545 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 935 355 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения против коронавируса. На сегодняшний день более 300 тысяч жителей уже привились от Covid-19.

Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

В России за сутки выявили 16 474 новых случая коронавируса. Умерло 526 человек, полностью выздоровели 24 822 пациента.

В РФ на сегодняшний день зафиксировали 3 901 204 случая Covid-19. За весь период пандемии скончались 74 684 пациента, выздоровели 3 365 367 человек.

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Текстовая трансляция

3 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Восемь Covid‑больниц в Подмосковье вернулись к плановой работе. Также частично сокращаются койки во временных госпиталях «Патриот» и «Мой молл».

- За сутки в России зарегистрировали 16 474 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 больных. В Москве - 1 545.

- Всплеск активности мошенников, которые рассылают письма и звонят на тему прививки от коронавируса, может случится в России уже в феврале. Предполагается, что мошенники будут стараться узнать персональные и платежные данные. Для этого они могут предлагать купить зарубежный препарат, записаться на платную прививку или получить госкомпенсанцию.

- Выездные бригады вакцинации от Covid‑19 заработали еще в двух ТЦ Москвы. С 10 февраля к вакцинации присоединятся еще три торговых центра.