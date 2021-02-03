РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 3 фев. В подмосковном Дзержинском выставили на торги два нежилых помещения, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В городском округе Дзержинский Московской области продаются два нежилых помещения. Ближайшее окружение объектов аукционов – жилая застройка. Помещения предназначены под свободный вид деятельности (не запрещенный действующим законодательством Российской Федерации)», - говорится в сообщении.

Аукционы пройдут 8 апреля 2021 года на Электронной торговой площадке РТС-тендер:www.rts-tender.ru.

Первый аукцион: продажа нежилого помещения площадью 89,8 квадратных метров, расположенного по адресу: улица Спортивная, дом 4.Стартовая цена продажи помещения составляет 6 505 тысяя рублей, № процедуры на площадке - 44054.

Второй аукцион: продажа нежилого помещения площадью 147,8 квадратных метра, расположенного по адресу: улица Академика Жукова, дом 23а, помещение 100т. Стартовая цена продажи помещения составляет 6,794 миллиона рублей, номер процедуры на площадке 44058.

Подробная информация об объектах недвижимости, выставленных на торги, есть на Едином портале торгов Московской области: torgi.mosreg.ru.