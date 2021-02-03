РИАМО - 3 фев. В Подмосковье могут запустить ежегодный конкурс на звание научной столицы региона, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

«Хорошая идея - ввести идею со столицей из наукоградов. Пусть будет конкурс, хотя у нас всего восемь городов (наукоградов - ред.)», - сказал Рожнов в ходе расширенного заседания комитета в среду.

Он отметил, что к вопросу о конкурсе на звание научной столицы Подмосковья можно будет вернуться после принятия закона о Дне наукоградов, который планируют праздновать 20 декабря. В этот день в 2001 году первый подмосковный город получил статус наукограда, им стала Дубна.

В Московской области находятся восемь из тринадцати российских наукоградов. В настоящее время в Московской областной думе завершается работа над законопроектом о научно-практической деятельности, в котором будет закреплен статус подмосковных наукоградов и меры их поддержки.