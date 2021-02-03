РИАМО - 3 фев. Объявление Дня наукоградов в Подмосковье позволит привлечь больше туристов в регион и популяризировать науку, сообщил председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы Олег Рожнов.

Комитет ведет работу над законопроектом, которым предлагается установить новую памятную дату Московской области 20 декабря — День наукоградов.

«В весеннюю сессию законопроект примем. И до 20 декабря <…> будет время подготовиться к празднованию. Это нужно использовать и в туризме», — сказал Рожнов.

Он напомнил, что в Подмосковье находятся восемь из тринадцати наукоградов России.

«Вклад их неизмерим. Речь о том, чтобы поднимать их статус и известность, ведется давно. Мы пришли к тому, чтобы внести в закон о праздничных днях и праздничных датах еще один день — День наукоградов Московской области», — подчеркнул Рожнов.

Первым подмосковным городом, который получил данный статус, стала Дубна. Это произошло 20 декабря 2001 года. Именно поэтому предложено закрепить этот день в законе.

На рассмотрение Мособлдумы законопроект поступит текущей весной.

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