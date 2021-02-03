РИАМО - 3 фев. В 2021 году площадь под посев зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье составит более 181,4 тысячи гектаров, что на 10% больше, чем в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Сев зерновых и зернобобовых культур в этом году планируется увеличить на 16,9 тысячи гектара, это на 10% больше к уровню прошлого года. Всего площадь под посев озимых и яровых зерновых и зернобобовых культур составит более 181,4 тысячи гектара», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

На сегодняшний день в регионе ведутся работы по подготовке семенного материала, заключаются договоры на приобретение минеральных удобрений под будущий урожай, а также обновляется парк сельхозтехники и активно формируется структура площадей под посев.

Общая посевная площадь в регионе в текущем году вырастет на 46,5 тысячи гектаров и достигнет 577,5 тысячи гектаров.