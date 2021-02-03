РИАМО - 3 фев. Маркировка питьевой и минеральной воды может начаться в России с мая текущего года, внедрение системы продлится до 2024 года, пишет в среду газета «Известия».

«Согласно специально разработанной дорожной карте, с 1 мая начнется этап регистрации производителей и импортеров в системе, а также подготовка к ее внедрению. С 1 сентября в обязательном порядке стартует идентификация минеральной воды, а с 1 декабря — любой другой. Однако полностью учет заработает лишь к 2024 году», - отмечает издание.

Эксперимент по маркировке воды стартовал в стране в апреле минувшего года и должен завершиться до марта текущего года. В ходе пилотного проекта было выдано свыше 492 тысяч маркировочных кодов, в системе зарегистрировались более 2,4 тысячи компаний. В ходе эксперимента была успешно протестирована вся цепочка движения воды вплоть до полок магазинов.

Как отметили представители профильного бизнеса, благодаря маркировке потребитель сможет проверить, какую воду он пьет, отсканировав штрих-код с помощью телефона. Это позволит защититься от подделки и повысит доверие к производителю.

Доля незаконного оборота на отечественном рынке воды сегодня составляет 32,4%. После запуска маркировки он нивелируется, а честные производители получат 12,7 миллиарда рублей прибыли.​