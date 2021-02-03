РИАМО - 3 фев. Маркировка питьевой и минеральной воды может начаться в России с мая текущего года, внедрение системы продлится до 2024 года, пишет в среду газета «Известия».
Эксперимент по маркировке воды стартовал в стране в апреле минувшего года и должен завершиться до марта текущего года. В ходе пилотного проекта было выдано свыше 492 тысяч маркировочных кодов, в системе зарегистрировались более 2,4 тысячи компаний. В ходе эксперимента была успешно протестирована вся цепочка движения воды вплоть до полок магазинов.
Как отметили представители профильного бизнеса, благодаря маркировке потребитель сможет проверить, какую воду он пьет, отсканировав штрих-код с помощью телефона. Это позволит защититься от подделки и повысит доверие к производителю.
Доля незаконного оборота на отечественном рынке воды сегодня составляет 32,4%. После запуска маркировки он нивелируется, а честные производители получат 12,7 миллиарда рублей прибыли.
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