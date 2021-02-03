РИАМО - 3 фев. В Московской областной думе разрабатывают законопроект о поддержке наукоградов, заявил руководитель комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов.

«Мы завершаем работу над законом о научно-практической деятельности, где вводим статью о наукоградах, закрепляем статус наукоградов в Московской области и предлагаем возможным за счет ресурсов Московской области оказывать им поддержку», — сказал Крымов.

Он отметил, что законопроект поддерживает министерство инвестиций, промышленности и науки региона.

Восемь из тринадцати российских наукоградов находятся в Подмосковье.

Первым подмосковным городом, который получил такой статус, стала Дубна. Это случилось 20 декабря 2001 года.