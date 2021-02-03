РИАМО - 3 фев. Московское областное УФАС России привлекло АО «Мособлгаз» к ответственности за нарушение правил подключения в Дмитровском округе, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ранее в адрес УФАС обратился житель деревни Рождествено Дмитровского округа Московской области с жалобой на нарушение АО «Мособлгаз» правил подключения», — говорится в сообщении.

В действиях «Мособлгаза» ведомство выявило факт нарушения, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ.

В отношении компании вынесено постановление о наложении административного штрафа на сумму 100 тысяч рублей.