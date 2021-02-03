РИАМО - 3 фев. До 2024 года в 20 муниципалитетах Подмосковья построят около 60 новых объектов транспортной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик обсудил эту тему во время оперативного совещания с губернатором региона Андреем Воробьевым.

«За последние семь лет транспортная ситуация улучшилась в 35 городских округах, где построили 158 дорог, развязок, путепроводов и мостов общей протяженностью порядка 870 километров — из них 127 региональных объектов протяженностью 285 километров», - сказал Гержик.

Он отметил, что работа продолжится. До 2024 года планируется решить транспортные проблемы в 20 муниципалитетах региона.

«Таким образом, мы обеспечим ежегодный прирост 90 новых километров дорог», — подчеркнул Гержик.

В этом году в Подмосковье построят девять региональных объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» и шесть федеральных объектов.