РИАМО - 3 фев. Женщины-машинисты столичного метрополитена поделились своими впечатления от первого месяца работы в подземки и рассказали, что было самым сложным в обучении, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 3 января на Филевской линии работают 12 женщин-машинистов. Их подготовка началась еще в феврале 2020 года. За это время время девушки прошли теоретическую часть и 29 октября ученицы сдали экзамены.

«В это время нас прикрепили к наставникам, и мы, по сути, уже работали машинистами, выполняли всю работу, но под контролем. Это позволило окончательно понять, насколько сложна работа и можно ли с ней справиться. Бывали трудные моменты, когда приходилось посвящать обучению очень много времени», — отметила выпускница первого набора Татьяна Бакова.

Она добавила, что из-за коронавируса несколько занятий пришлось перенести в онлайн-формат, что также добавило сложностей.

По ее словам, первые рабочие дни в роли машиниста прошли достаточно спокойно, ничего неожиданного не происходило.

Яна Шарова уверена, что в профессии машиниста нет ничего сверхсложного. Первое время на новом рабочем месте она испытывала напряжение, но ощущения от управления составом были непередаваемыми.

«Нужно приложить усилия, чтобы выучиться, получить багаж технических знаний, изучить правила движения поездов. Нужны упорство, усидчивость и ответственность», — подчеркнула она.

Московский метрополитен в будущем планирует принять на работу порядка 500 женщин-машинистов.

«Это непередаваемые ощущения»: женщина‑машинист — о работе в московском метро>>