РИАМО - 3 фев. Всплеск активности мошенников, которые рассылают письма и звонят на тему прививки от коронавируса, может случится в России уже в феврале, пишет в среду газета «Известия».

Такое мнение выразили специалисты компаний, работающих​ в сфере информбезопасности. Предполагается, что мошенники будут стараться узнать персональные и платежные данные. Для этого они могут предлагать купить зарубежный препарат, записаться на платную прививку или получить госкомпенсанцию.

«Роскомнадзор с начала года принял меры в отношении около 460 ресурсов, предоставляющих информацию о незаконной торговле лекарственными препаратами», — отмечается в материале.

По словам эксперта лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Екатерины Рудой, злоумышленники могут начать звонить или направлять жертвам письма якобы от больницы или портала госуслуг.

«Например, в сообщении может говориться о том, что медицинскому учреждению не удалось набрать группу для прививки, в связи с чем оно вынуждено перенести прием. При этом человеку могут предложить перейти по ссылке для выбора новой даты вакцинации. В действительности же эта ссылка окажется вредоносной», —​ отмечается в публикации.

Кроме обычных пользователей, пострадать от мошенников могут и крупные компании. У них могут украсть корпоративные учетные записи.​

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Текстовая трансляция

3 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Восемь Covid‑больниц в Подмосковье вернулись к плановой работе. Также частично сокращаются койки во временных госпиталях «Патриот» и «Мой молл».

- За сутки в России зарегистрировали 16 474 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 больных. В Москве - 1 545.

- Всплеск активности мошенников, которые рассылают письма и звонят на тему прививки от коронавируса, может случится в России уже в феврале. Предполагается, что мошенники будут стараться узнать персональные и платежные данные. Для этого они могут предлагать купить зарубежный препарат, записаться на платную прививку или получить госкомпенсанцию.

- Выездные бригады вакцинации от Covid‑19 заработали еще в двух ТЦ Москвы. С 10 февраля к вакцинации присоединятся еще три торговых центра.