РИАМО - 3 фев. Всплеск активности мошенников, которые рассылают письма и звонят на тему прививки от коронавируса, может случится в России уже в феврале, пишет в среду газета «Известия».
Такое мнение выразили специалисты компаний, работающих в сфере информбезопасности. Предполагается, что мошенники будут стараться узнать персональные и платежные данные. Для этого они могут предлагать купить зарубежный препарат, записаться на платную прививку или получить госкомпенсанцию.
«Роскомнадзор с начала года принял меры в отношении около 460 ресурсов, предоставляющих информацию о незаконной торговле лекарственными препаратами», — отмечается в материале.
По словам эксперта лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Екатерины Рудой, злоумышленники могут начать звонить или направлять жертвам письма якобы от больницы или портала госуслуг.
Кроме обычных пользователей, пострадать от мошенников могут и крупные компании. У них могут украсть корпоративные учетные записи.
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3 ФЕВРАЛЯ
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- За сутки в России зарегистрировали 16 474 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 больных. В Москве - 1 545.
- Всплеск активности мошенников, которые рассылают письма и звонят на тему прививки от коронавируса, может случится в России уже в феврале. Предполагается, что мошенники будут стараться узнать персональные и платежные данные. Для этого они могут предлагать купить зарубежный препарат, записаться на платную прививку или получить госкомпенсанцию.
- Выездные бригады вакцинации от Covid‑19 заработали еще в двух ТЦ Москвы. С 10 февраля к вакцинации присоединятся еще три торговых центра.
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