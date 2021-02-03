В преддверии Дня святого Валентина многие влюбленные ломают голову над тем, как порадовать своего партнера. В феврале магазины заполняют всевозможные открытки и подушки в виде сердец, однако существует множество оригинальных вещей, которые послужат отличным подарком в самый романтичный праздник года и точно удивят вторых половинок обоих полов. Подробнее – в гиде РИАМО.

«Побег из Москвы»

Где купить: интернет-магазин Cuva

Стоимость: от 4 500 рублей

Закрытые границы – хороший повод изучить нашу страну. Путешественникам, которые раньше могли внезапно улететь на день в Европу, можно подарить сертификат на отдых в одном из российских отелей на выбор. Сертификат включает в себя проживание в отеле и завтрак для двоих. Воспользоваться им можно в течение двух лет в любой день, кроме праздничного. Например, есть вариант под названием «Побег из Москвы» – здесь есть возможность выбрать один из 262 отелей, среди которых числятся гостиницы не только в Московской и Ленинградской областях, но и в Калининграде, Иркутске, Сочи и даже на Камчатке. Также из интересного – сертификат «Необычные выходные». По нему получится пожить в экокемпинге, экокапсуле, домике хоббитов, юрте и еще в десятке необычных мест Московской, Тульской, Калужской, Ярославской и других областей России. Цены на сертификаты начинаются от 4 500 рублей. Сейчас при покупке действует скидка 10 %. Отдельно для подарка можно заказать красивую упаковку – конверт за 90 рублей или коробку за 990 рублей.

Где отметить День влюбленных 2021: 10 необычных идей для свиданий>>

Футболка Uniqlo в коллаборации с Лувром

Где купить: магазины или сайт Uniqlo

Стоимость: по запросу

Футболки и свитшоты из новой коллекции Uniqlo в коллаборации с Лувром точно понравятся настоящим ценителям искусства и моды. Судя по первым фотографиям, они будут представлены в черном, белом, бежевом, сером и фиолетовом цветах. Известно, что среди принтов будут изображения самых главных экспонатов парижского музея – картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, статуи «Венера Милосская», скульптуры «Амур и Психея». Дополнят их современные элементы дизайна от британского художника Питера Сэвилла. Продажа коллекции в России стартует в начале февраля.

10 свиданий: оригинальные способы отметить День влюбленных>>

«Умный» будильник

Где купить: интернет-магазин «Плеер.ру»

Стоимость: от 2 386 рублей

В феврале многие выходят из затяжной удаленки в офис. В такой ситуации «умный» будильник, который помогает комфортно просыпаться по утрам, станет хорошим подарком. К тому же так вы покажете своей второй половинке, что заботитесь о ней. Самые простой и бюджетный вариант – Xiaomi Smart Alarm Clock. В этот гаджет встроены 30 динамических будильников и голосовое управление. Помимо стандартной функции подачи звукового сигнала, будильник может включать радио, читать новости, рассказывать о пробках, подсказывать рецепты и записывать до 80 напоминаний.

Гид по необычным подаркам на День влюбленных>>

Столик для завтраков в постель

Где купить: интернет-магазин Old & Dom

Стоимость: от 1 090 рублей

День всех влюбленных можно начать с завтрака в постель – такому сюрпризу обрадуется и мужчина, и женщина. Чтобы все выглядело в лучшем виде, стоит приобрести специальный столик-поднос. У него есть удобные ножки, которые уберегают еду и напитки от попадания на кровать. Такая вещь станет хорошим подарком и для тех, кто работает из дома: на столик можно поставить ноутбук и чашечку кофе и работать, например, сидя на диване.

Сумки с картинами

Где купить: интернет-магазин Good Local

Стоимость: от 1 690 рублей

Еще один вариант подарка для ценителей искусства – рюкзак или поясная сумка из коллекции «Пушкинский» бренда Good Local, выполненные в стилистике картин Клода Моне, Ван Гога, Анри Руссо и других известных художников. Эти аксессуары были разработаны брендом вместе с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. С таким рюкзаком можно смело отправляться и на выставку, и в путешествие.

Сертификат на занятие по мотокроссу

Где купить: сайт Zrt School

Стоимость: 3 900 рублей

Тем, кто ценит приключения и любит пробовать что-то новое, можно подарить подарочный сертификат на занятие по мотокроссу. Воспользоваться им можно как зимой, так и летом, водительские права для этого иметь не обязательно. Сертификат включает в себя разовый заезд на внедорожном мотоцикле с инструктором, а также аренду полных комплектов экипировки и защиты. Занятие длится 1,5 часа, срок действия сертификата – полгода.

Термокружка Starbucks

Где купить: кофейня или на сайт Starbucks

Стоимость: от 990 рублей

Кофеманам можно подарить металлическую термокуржку от Starbucks. Изделия представлены в разных цветах и дизайнах – подобрать подходящий вариант получится как для мужчины, так и для женщины. Кружки держат равновесие в автомобильных и других подстаканниках и сохраняют напитки горячими до восьми часов.

Стул для рабочего стола

Где купить: Ikea

Стоимость: от 2 999 рублей

Если ваша вторая половинка работает из дома, то в качестве подарка можно выбрать что-то из предметов мебели, которые помогут организовать комфортную рабочую зону. Например, удобный стул с подушкой. В магазинах Ikea есть множество вариантов кресел под любой интерьер. Все они имеют колесики с тормозом безопасности и регулировку высоты сиденья.

Тарелка-признание

Где купить: интернет-магазин Pich Shop

Стоимость: от 450 рублей

Фарфоровая тарелка с надписью «Люблю» – недорогой подарок с глубоким смыслом. Она пригодиться в быту и позволит одновременно признаться в чувствах своему избраннику или избраннице. К тому же такой презент будет напоминать о любимом человеке каждый день.

Набор для выращивания

Где купить: интернет-магазин Pich Shop

Цена: от 795 рублей

Этот набор станет хорошим подарком для тех, кто любит выращивать что-то у себя на подоконнике. В него входят: горшок в виде человечка, грунт, семена и инструкция. Из семян вырастает декоративная трава. Она располагается на месте, где у фарфорового мальчика находятся волосы. Горшок можно декорировать – оставить на нем какое-то послание или признание в любви. Для этого понадобится спиртовой маркер. Стереть надпись можно с помощью обычной влажной салфетки.