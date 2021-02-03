РИАМО - 3 фев. ООО «Полиграф-Сервис» включат в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта на изготовление бланков для Щелковской областной больницы, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного УФАС России.

«В связи с нарушением ООО «Полиграф-Сервис» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении допущенных нарушений в установленный законом срок.

Выслушав доводы сторон и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Полиграф-Сервис» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.