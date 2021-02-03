РИАМО - 3 фев. Все больше москвичей прибегают к услугам департамента городского имущества, при этом доля граждан, выбирающих онлайн-формат выполнения услуг, также растет с каждым годом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По статистике последних пяти лет количество обращений за госуслугами департамента городского имущества стабильно превышает 100 тысяч в год. При этом все больше граждан выбирают услуги в электронном виде, отказываясь от бумажной альтернативы», — сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, еще пять лет назад таких обращений было пять процентов от общего числа, в 2020-м — уже 26,3 процента. Кроме того, из года в год список услуг, которые можно получить в электронном виде, расширяется. В 2015 их было 13, в прошлом году — уже около 25. В текущем году все услуги в сфере имущественно-земельных и жилищных отношений будут доступны онлайн.

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