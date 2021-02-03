РИАМО - 3 фев. Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видеообращение к молодым людям, которые выходят на несанкционированные уличные акции.

В СК подчеркнули, что именно молодые люди составили наибольшую часть протестующих на несанкционированных массовых акциях в России 23 и 31 января.

«Хулиганить в толпе легко, но только если вы выступаете за торжество закона, то и отвечать придется по закону. Отвечать придется не толпой, а персонально каждому», — отмечается в видеоролике.

Те, кто призывают молодежь участвовать в подобных акциях, рассчитывают на их неокрепшую психику, так как подростки легко поддаются влиянию извне. Этим занимаются опытные люди, которые действуют по отработанным схемам через социальные сети, подчеркнули в СК.

В ведомстве добавили, что «зазывал» не волнует, что с юношами и девушками произойдет в дальнейшем. Для них они — «разменная монета». Организаторы митингов не несут никакой ответственности за их участников.

Молодым людям еще раз напомнили об административной и уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях.

В Москве и ряде других городов России 23 и 31 января прошли несанкционированные акции. Участники мешали движению транспорта у станций метро в столице. Силовикам удалось пресечь опасные действия. Возбуждены уголовные дела, нарушители общественного порядка устанавливаются.​​