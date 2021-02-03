РИАМО - 3 фев. Проект #Москвастобой подготовил две онлайн-экскурсии по Новой Третьяковке, на которых познакомит пользователей с художниками-авангардистами прошлого века и кинетическим искусством в стране, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Посетители портала смогут увидеть оригинальные произведения русских живописцев, декораторов и скульпторов, которые выбрали технический прогресс в качестве своей музы. Зрителям покажут самые разнообразные предметы искусства», - говорится в сообщении.

На видеоэкскурсии «Прикоснуться к авангарду» посетители познакомятся с шедеврами художников русского авангарда XX века. Эти экспонаты представлены на постоянной экспозиции Новой Третьяковки и теперь доступны в онлайн-формате.

Временная выставка «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России» в Новой Третьяковке разбита на четыре раздела. Каждый вобрал в себя различные типы произведений кинетического искусства. Раздел «Лаборатория зрения» посвящен экспериментам художников в области визуального восприятия. «Лаборатория искусствометрии» объединяет работы, для которых важен точный расчет и возможность рационального использования.

В «Лаборатории среды» собраны проекты в области архитектуры, дизайна и театра. В «Лаборатории синестезии» представлены произведения искусства, воздействующие на несколько органов восприятия сразу. Зрителям покажут самые оригинальные и впечатляющие экспонаты выставки.

Проект #Москвастобой запустили в марте 2020 года. На платформе размещены лекции, театральные постановки, онлайн-экскурсии и многое другое.